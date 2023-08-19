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Потримай Илья Петрович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

20.06.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1886

Отец: Потримай Петр Петрович

Мать: Потримай Евдокия Устиновна

Рождение ребёнка
30.05.1912

Дочь: Устиния Ильинична

Мать ребёнка: Евгения Андреевна

Рождение ребёнка
21.08.1913

Сын: Потримай Петр Ильич

Мать ребёнка: Евгения Андреевна

Военная служба
28.08.1915
Военная служба
08.03.1916
Военная служба
После ?.03.1916
Воинская часть 87-й пехотный Нейшлотский полк Место события Постава Тип документа Карточки военнопленных Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные) Шкаф без номера Ящик 5855-М
Рождение ребёнка
?.06.1919

Сын: Потримай Иван Ильич

Мать ребёнка: Евгения Андреевна

Рождение ребёнка
13.10.1919

Сын: Потримай Александр Ильич

Мать ребёнка: Евгения Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Андреевна

Смерть
Неизвестно