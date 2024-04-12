Потримай Тихон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотримай Тихон Петрович

Потримай Тихон Петрович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

12.08.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1884

Отец: Потримай Петр Петрович

Мать: Потримай Евдокия Устиновна

Рождение ребёнка
03.08.1911

Сын: Потримай Иван Тихонович

Мать ребёнка: Потримай Евдокия Пантелеймоновна

Бракосочетание
До 1911

Жена: Потримай Евдокия Пантелеймоновна

Военная служба
22.09.1914
Должность/Звание рядовой Воинская часть 274-й пехотный Изюмский полк Место рождения Харьковская губ., Изюмский уезд, Закотянская вол., д. Кривая Лука Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия с. По... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close