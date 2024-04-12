Потримай Тихон Петрович
Место рождения
Дата рождения12.08.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1884
Отец: Потримай Петр Петрович
Рождение ребёнка
03.08.1911
Мать ребёнка: Потримай Евдокия Пантелеймоновна
Бракосочетание
До 1911
Военная служба
22.09.1914
Должность/Звание рядовой Воинская часть 274-й пехотный Изюмский полк Место рождения Харьковская губ., Изюмский уезд, Закотянская вол., д. Кривая Лука Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия с. По... Показать все
Смерть
Неизвестно