Большов Николай Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Федор Космин
Мать: Елизавета Афанасьевна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Большова Пелагея Никифорова
Рождение ребёнка
25.03.1876
Дочь: Матрона
Мать ребёнка: Большова Пелагея Никифорова
Рождение ребёнка
01.02.1878
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Большова Пелагея Никифорова
Рождение ребёнка
04.04.1879
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Большова Пелагея Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно