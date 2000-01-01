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Большов Николай Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Федор Космин

Мать: Елизавета Афанасьевна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Большова Пелагея Никифорова

Рождение ребёнка
25.03.1876

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Большова Пелагея Никифорова

Рождение ребёнка
01.02.1878

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Большова Пелагея Никифорова

Рождение ребёнка
04.04.1879

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Большова Пелагея Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большова Пелагея Никифорова

Смерть
Неизвестно
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