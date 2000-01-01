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Пелагея
Пелагея
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1865
Дата смерти
02.09.1881
Пол
Женский
Отец
Большов Николай Федоров
1844 г.р.
Мать
Большова Пелагея Никифорова
1842 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец:
Большов Николай Федоров
Мать:
Большова Пелагея Никифорова
Смерть
02.09.1881
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