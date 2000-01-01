Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

02.09.1881

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Большов Николай Федоров

Мать: Большова Пелагея Никифорова

Смерть
02.09.1881
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