Большова Пелагея Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Большов Николай Федоров
Рождение ребёнка
25.03.1876
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Большов Николай Федоров
Рождение ребёнка
01.02.1878
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Большов Николай Федоров
Рождение ребёнка
04.04.1879
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Большов Николай Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно