Большова Пелагея Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большова Пелагея Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

1865 г.р.
1876 г.р.
1878 г.р.
1879 г.р.

Добавил:

АВ
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Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Большов Николай Федоров

Рождение ребёнка
25.03.1876

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Большов Николай Федоров

Рождение ребёнка
01.02.1878

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Большов Николай Федоров

Рождение ребёнка
04.04.1879

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Большов Николай Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большов Николай Федоров

Смерть
Неизвестно