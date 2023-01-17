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Елизавета Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Большов Николай Федоров

Отец ребёнка: Федор Космин

Рождение ребёнка
1847

Сын: Николай Федоров

Отец ребёнка: Федор Космин

Рождение ребёнка
1849

Сын: Герасим Федоров

Отец ребёнка: Федор Космин

Рождение ребёнка
1853

Сын: Большов Иван Федоров

Отец ребёнка: Федор Космин

Рождение ребёнка
1858

Сын: Холин Алексей Федорович

Отец ребёнка: Федор Космин

Шатеево, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Космин

Смерть
Неизвестно
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