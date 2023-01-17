Елизавета Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Федор Космин
Рождение ребёнка
1847
Сын: Николай Федоров
Отец ребёнка: Федор Космин
Рождение ребёнка
1849
Сын: Герасим Федоров
Отец ребёнка: Федор Космин
Рождение ребёнка
1853
Сын: Большов Иван Федоров
Отец ребёнка: Федор Космин
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Федор Космин
Шатеево, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Космин
Смерть
Неизвестно