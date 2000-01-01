Большов Иван Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Федор Космин
Мать: Елизавета Афанасьевна
Рождение ребёнка
13.07.1877
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Агрипина Дмитриева
Рождение ребёнка
21.09.1879
Сын: Михаил
Мать ребёнка: Агрипина Дмитриева
Рождение ребёнка
17.08.1882
Сын: Александр
Мать ребёнка: Агрипина Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Дмитриева
Смерть
Неизвестно