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Большов Иван Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Федор Космин

Мать: Елизавета Афанасьевна

Рождение ребёнка
13.07.1877

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Агрипина Дмитриева

Рождение ребёнка
21.09.1879

Сын: Михаил

Мать ребёнка: Агрипина Дмитриева

Рождение ребёнка
17.08.1882

Сын: Александр

Мать ребёнка: Агрипина Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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