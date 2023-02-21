Николай Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Федор Космин

Мать: Елизавета Афанасьевна

Смерть
Неизвестно