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Николай Федоров
Николай Федоров
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1847
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Федор Космин
1817 г.р.
Мать
Елизавета Афанасьевна
1817 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец:
Федор Космин
Мать:
Елизавета Афанасьевна
Смерть
Неизвестно
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