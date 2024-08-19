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Олейник Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олейник Анна Марковна

Рождение ребёнка
17.03.1963

Сын: Олейник Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Олейник Анна Марковна

Рождение ребёнка
15.06.1974

Дочь: Олейник Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Олейник Анна Марковна

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