Олейник Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Олейник Анна Марковна
Рождение ребёнка
17.03.1963
Сын: Олейник Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Олейник Анна Марковна
Рождение ребёнка
15.06.1974
Дочь: Олейник Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Олейник Анна Марковна