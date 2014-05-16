Олейник (Политун) Анна Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1938
Дата смерти16.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1938
Рождение ребёнка
17.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
16.05.2014