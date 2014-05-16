Олейник (Политун) Анна Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олейник (Политун) Анна Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1938

Дата смерти

16.05.2014

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1938

Отец: Политун Марко Петрович

Мать: Политун Анастасия Гордеевна

Рождение ребёнка
17.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
16.05.2014
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