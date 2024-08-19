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Олейник Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1963

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1963

Отец: Олейник Василий Иванович

Мать: Олейник Анна Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олейник Римма Викторовна

Рождение ребёнка
29.09.1989

Сын: Олейник Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Олейник Римма Викторовна

Рождение ребёнка
19.05.1997

Дочь: Олейник Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Олейник Римма Викторовна

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