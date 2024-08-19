Олейник Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1963
Отец: Олейник Василий Иванович
Мать: Олейник Анна Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Олейник Римма Викторовна
Рождение ребёнка
29.09.1989
Сын: Олейник Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Олейник Римма Викторовна
Рождение ребёнка
19.05.1997
Дочь: Олейник Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Олейник Римма Викторовна