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Олейник Людмила Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1974

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1974

Отец: Олейник Василий Иванович

Мать: Олейник Анна Марковна

Место жительства
Неизвестно
Тульчин, Винницкая обл., Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макодзеба Михаил Савельевич

Развод
Неизвестно

Муж: Паланюк Виктор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паланюк Виктор Петрович

Развод
Неизвестно

Муж: Макодзеба Михаил Савельевич

Рождение ребёнка
17.09.1997

Сын: Паланюк Валерий Викторович

Отец ребёнка: Паланюк Виктор Петрович

Рождение ребёнка
05.07.2006

Дочь: Макодзеба Юлианна Михайловна

Отец ребёнка: Макодзеба Михаил Савельевич

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