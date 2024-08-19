Олейник Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1974
Отец: Олейник Василий Иванович
Мать: Олейник Анна Марковна
Место жительства
Неизвестно
Тульчин, Винницкая обл., Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1997
Сын: Паланюк Валерий Викторович
Отец ребёнка: Паланюк Виктор Петрович
Рождение ребёнка
05.07.2006
Дочь: Макодзеба Юлианна Михайловна
Отец ребёнка: Макодзеба Михаил Савельевич