Голубин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1922
Дочь: Голубина Зоя Александровна
Мать ребёнка: Голубина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
01.12.1925
Дочь: Тропина Нина Александровна
Мать ребёнка: Голубина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
18.05.1929
Дочь: Кириллова Кира Александровна
Мать ребёнка: Голубина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева Людмила Александровна
Мать ребёнка: Голубина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Галина Александровна
Мать ребёнка: Голубина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Алевтина Александровна
Мать ребёнка: Голубина Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1954
Новая, Мытищинская волость, Московский уезд