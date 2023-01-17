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Голубин Александр Николаевич

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Место рождения

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
09.12.1922

Дочь: Голубина Зоя Александровна

Мать ребёнка: Голубина Александра Ивановна

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
01.12.1925

Дочь: Тропина Нина Александровна

Мать ребёнка: Голубина Александра Ивановна

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
18.05.1929

Дочь: Кириллова Кира Александровна

Мать ребёнка: Голубина Александра Ивановна

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Людмила Александровна

Мать ребёнка: Голубина Александра Ивановна

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Галина Александровна

Мать ребёнка: Голубина Александра Ивановна

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Алевтина Александровна

Мать ребёнка: Голубина Александра Ивановна

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубина Александра Ивановна

Смерть
1954
Новая, Мытищинская волость, Московский уезд
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