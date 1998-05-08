Голубина (Жаднова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубина (Жаднова) Александра Ивановна

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Место рождения

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

30.05.1901

Дата смерти

08.05.1998

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
09.12.1922

Дочь: Голубина Зоя Александровна

Отец ребёнка: Голубин Александр Николаевич

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
01.12.1925

Дочь: Тропина Нина Александровна

Отец ребёнка: Голубин Александр Николаевич

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
18.05.1929

Дочь: Кириллова Кира Александровна

Отец ребёнка: Голубин Александр Николаевич

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Людмила Александровна

Отец ребёнка: Голубин Александр Николаевич

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Галина Александровна

Отец ребёнка: Голубин Александр Николаевич

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Алевтина Александровна

Отец ребёнка: Голубин Александр Николаевич

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубин Александр Николаевич

Смерть
08.05.1998
Новая, Мытищинская волость, Московский уезд
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