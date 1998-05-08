Голубина (Жаднова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.05.1901
Дата смерти08.05.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1922
Дочь: Голубина Зоя Александровна
Отец ребёнка: Голубин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
01.12.1925
Дочь: Тропина Нина Александровна
Отец ребёнка: Голубин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
18.05.1929
Дочь: Кириллова Кира Александровна
Отец ребёнка: Голубин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева Людмила Александровна
Отец ребёнка: Голубин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Галина Александровна
Отец ребёнка: Голубин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Алевтина Александровна
Отец ребёнка: Голубин Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.1998
Новая, Мытищинская волость, Московский уезд