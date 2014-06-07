Тропина (Голубина) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тропина (Голубина) Нина Александровна

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Место рождения

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

01.12.1925

Дата смерти

07.06.2014

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1925

Отец: Голубин Александр Николаевич

Мать: Голубина Александра Ивановна

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
24.06.1946

Муж: Тропин Георгий Георгиевич

Братовщина, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тропин Георгий Георгиевич

Лесной, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тропин Георгий Георгиевич

Лесной, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
07.06.2014
Лесной, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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