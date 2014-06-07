Тропина (Голубина) Нина Александровна
Место рождения
Дата рождения01.12.1925
Дата смерти07.06.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1925
Бракосочетание
24.06.1946
Братовщина, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тропин Георгий Георгиевич
Рождение ребёнка
03.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тропин Георгий Георгиевич
Смерть
07.06.2014