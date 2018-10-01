Кириллова (Голубина) Кира Александровна
Место рождения
Дата рождения18.05.1929
Дата смерти01.10.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Кириллов Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Кириллов Владимир Васильевич
Смерть
01.10.2018
Россия, Московская область , Пушкинский район, п. Заветы Ильича