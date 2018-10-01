Кириллова (Голубина) Кира Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириллова (Голубина) Кира Александровна

Кириллова (Голубина) Кира Александровна

avatar

Место рождения

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

18.05.1929

Дата смерти

01.10.2018

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1929

Отец: Голубин Александр Николаевич

Мать: Голубина Александра Ивановна

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Кириллов Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Кириллов Владимир Васильевич

Смерть
01.10.2018
Россия, Московская область , Пушкинский район, п. Заветы Ильича
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close