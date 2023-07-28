Иванова (Ольхина) Ольга Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1883
Дата смерти17.11.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1883
Бракосочетание
11.11.1909
Белоостров, Белоостровская волость, Санкт-Петербургский уезд
Троицкая Кайдановская церковь, Белоостровская волость, Санкт-Петербургский уезд, Санкт-Петербургская губерния, Российская Империя
Смерть
17.11.1967