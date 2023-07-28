Иванова (Ольхина) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Ольхина) Ольга Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1883

Дата смерти

17.11.1967

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1883

Отец: Ольхин Сергей Александрович

Мать: Ольхина (Бекетова) Елена Петровна

Бракосочетание
11.11.1909

Муж: Иванов Владимир Иванович

Белоостров, Белоостровская волость, Санкт-Петербургский уезд
Троицкая Кайдановская церковь, Белоостровская волость, Санкт-Петербургский уезд, Санкт-Петербургская губерния, Российская Империя
Смерть
17.11.1967

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