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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Белоостров, Белоостровской волости, Петербургского уезда, К. Каширина на закрытие земским начальником 2-го участка питейного заведения. 1893–1894 Показать все
О выкупе крестьянами с. Белоострово Белоостровской волости Петербургского уезда участка земли. 1897–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер Показать все
По жалобе крестьянина д. Белоостров Белоостровской волости Петербургского уезда И. Вайнина на постановление Петербургского уездного съезда о лишении его земли. 1898 г. // Показать все
По жалобе крестьянки д. Белоостров Белоостровской волости Петербургского уезда Е. Ханукайне на волостного старшину. 1898 г. // Центральный государственный исторический ар Показать все
О продаже имущества малолетней крестьянки д. Белоостров Белоостровской волости Петербургского уезда М. Ювоне. 1899 г. // Центральный государственный исторический архив Са Показать все
По жалобе крестьянки дер. Белоостров Белоостровской волости Петербургского уезда Екатерине Кубарине на лишение ее земли. 1900–1901 гг. // Центральный государственный исто Показать все
О разверстании на отрубные и хуторские участки надельной земли общества крестьян д. Белоостров Белоостровской волости Петербургского у. 1913–1914 гг. // Центральный госуд Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
2. Валки (Белоостров), деревня бывшая владельческая, дворов 50, жителей 270, волостное правление (уездный город в 36 верстах), школа, лавка. В 1 версте — ц. лют. В 2¼ в. Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Белоостров
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Белоостров с.363 стан12–2 участок22станция Белоостров, Финляндской железной дороги