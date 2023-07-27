Ольхин Сергей Александрович 13.01.1841 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Ольхин Сергей Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 13.01.1841

умер 10.09.1916

Супруги
Ольхина (Бекетова) Елена Петровна1852 г.р.
Дети
Ольхин Александр Сергеевич10.07.1871 г.р.
Ольхин Сергей Сергеевич12.09.1872 г.р.
Показать еще 14
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1871

Сын: Ольхин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Ольхина (Бекетова) Елена Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
12.09.1872

Сын: Ольхин Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Ольхина (Бекетова) Елена Петровна

Рождение ребёнка
31.07.1873

Дочь: Ростовцева (Ольхина) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Ольхина (Бекетова) Елена Петровна

Рождение ребёнка
31.10.1874

Дочь: Оппель (Ольхина) Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Ольхина (Бекетова) Елена Петровна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Ольхина Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Ольхина (Бекетова) Елена Петровна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Ольхина Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Ольхина (Бекетова) Елена Петровна

Рождение ребёнка
17.07.1880

Дочь: Ольхина Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Ольхина (Бекетова) Елена Петровна

Рождение ребёнка
19.03.1882

Сын: Ольхин Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Ольхина (Бекетова) Елена Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
?.05.1883

Дочь: Иванова (Ольхина) Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Ольхина (Бекетова) Елена Петровна

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Ольхин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Ольхина (Бекетова) Елена Петровна

Рождение ребёнка
?.03.1886

Сын: Ольхин Георгий Сергеевич

Мать ребёнка: Ольхина (Бекетова) Елена Петровна

Рождение ребёнка
14.02.1888

Дочь: Ольхина Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Ольхина (Бекетова) Елена Петровна

Рождение ребёнка
04.03.1889

Сын: Ольхин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Ольхина (Бекетова) Елена Петровна

Рождение ребёнка
29.12.1890

Дочь: Гамбургер (Ольхина) Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Ольхина (Бекетова) Елена Петровна

Рождение ребёнка
?.12.1891

Сын: Ольхин Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Ольхина (Бекетова) Елена Петровна

Рождение ребёнка
23.05.1893

Сын: Ольхин Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Ольхина (Бекетова) Елена Петровна

Смерть
10.09.1916

Бракосочетание
16.09.1970

Жена: Ольхина (Бекетова) Елена Петровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.