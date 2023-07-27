Оппель (Ольхина) Елена Сергеевна
женский, родилась 31.10.1874
умерла 07.03.1937
ОтецОльхин Сергей Александрович13.01.1841 г.р.
МатьОльхина (Бекетова) Елена Петровна1852 г.р.
Супруги
Оппель Владимир Андреевич11.12.1872 г.р.
Дети
Оппель Владимир Владимирович28.10.1900 г.р.
Оппель Варвара Владимировна18.02.1902 г.р.Показать еще 1
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Рождение
31.10.1874
Бракосочетание
30.01.1900
Рождение ребёнка
28.10.1900
Сын: Оппель Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Оппель Владимир Андреевич
г. Берлин, Германская Империя
Рождение ребёнка
18.02.1902
Дочь: Оппель Варвара Владимировна
Отец ребёнка: Оппель Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
20.06.1904
Дочь: Оппель Елена Владимировна
Отец ребёнка: Оппель Владимир Андреевич
Смерть
07.03.1937