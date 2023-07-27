Оппель (Ольхина) Елена Сергеевна 31.10.1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Оппель (Ольхина) Елена Сергеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 31.10.1874

умерла 07.03.1937

Отец
Ольхин Сергей Александрович13.01.1841 г.р.
Мать
Ольхина (Бекетова) Елена Петровна1852 г.р.
Супруги
Оппель Владимир Андреевич11.12.1872 г.р.
Дети
Оппель Владимир Владимирович28.10.1900 г.р.
Оппель Варвара Владимировна18.02.1902 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1874

Отец: Ольхин Сергей Александрович

Мать: Ольхина (Бекетова) Елена Петровна

Бракосочетание
30.01.1900

Муж: Оппель Владимир Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19 оп.127 д.1021 кадр 78

Рождение ребёнка
28.10.1900

Сын: Оппель Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Оппель Владимир Андреевич

г. Берлин, Германская Империя

Рождение ребёнка
18.02.1902

Дочь: Оппель Варвара Владимировна

Отец ребёнка: Оппель Владимир Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
20.06.1904

Дочь: Оппель Елена Владимировна

Отец ребёнка: Оппель Владимир Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
07.03.1937

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