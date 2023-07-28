Иванов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1909
Белоостров, Белоостровская волость, Санкт-Петербургский уезд
Троицкая Кайдановская церковь, Белоостровская волость, Санкт-Петербургский уезд, Санкт-Петербургская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно