Иванов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1909

Жена: Иванова (Ольхина) Ольга Сергеевна

Белоостров, Белоостровская волость, Санкт-Петербургский уезд
Троицкая Кайдановская церковь, Белоостровская волость, Санкт-Петербургский уезд, Санкт-Петербургская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно

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