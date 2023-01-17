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Поляков Петр Иванович

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Место рождения

Краснохолм, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

22.11.1896

Дата смерти

21.06.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1896

Отец: Поляков Иван Матвеевич

Мать: Полякова Дарья Ивановна

Краснохолм, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
19.01.1927

Жена: Жильцова Клавдия Григорьевна

Буранный, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.03.1928

Сын: Поляков Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Жильцова Клавдия Григорьевна

Буранный, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
21.06.1966
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен в Москве, куда поехал на лечение. Остановился у племянника -Алексея Васильевича Полякова.
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