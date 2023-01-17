Поляков Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения22.11.1896
Дата смерти21.06.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1896
Отец: Поляков Иван Матвеевич
Мать: Полякова Дарья Ивановна
Бракосочетание
19.01.1927
Рождение ребёнка
25.03.1928
Сын: Поляков Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Жильцова Клавдия Григорьевна
Смерть
21.06.1966
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен в Москве, куда поехал на лечение. Остановился у племянника -Алексея Васильевича Полякова.