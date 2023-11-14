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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
353Краснохолмская (Красный Холм), стан. казач. Ор. в.при рч. Черной.721846014211153Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
153. Краснохолмская (Красный Холм), станица казачья, при речке Черной, дворов 540, жителей 3310, церковь православная, 2 школы, 2 лавки
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
станица Краснохолмская
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
75278Краснохолмсело51°36'с.ш.54°09'в.д.M-40-013
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53701000116с Краснохолмсело