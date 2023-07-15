Патрикеев-Гвоздь Иван Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1419
Дата смерти1499
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1419
Отец: Патрикеев Юрий Патрикеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрикеев-Мунында Иван Иванович
Мать ребёнка: Патрикеева (Ховрина) Евдокия Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрикеев-Колышка Михаил Иванович
Мать ребёнка: Патрикеева (Ховрина) Евдокия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1470
Смерть
1499