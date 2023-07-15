Патрикеев-Гвоздь Иван Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрикеев-Гвоздь Иван Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1419

Дата смерти

1499

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1419

Отец: Патрикеев Юрий Патрикеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрикеев-Мунында Иван Иванович

Мать ребёнка: Патрикеева (Ховрина) Евдокия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрикеев-Колышка Михаил Иванович

Мать ребёнка: Патрикеева (Ховрина) Евдокия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Патрикеева (Ховрина) Евдокия Владимировна

Рождение ребёнка
1470

Сын: Патрикеев-Косой Вассиан (Василий) Иванович

Мать ребёнка: Патрикеева (Ховрина) Евдокия Владимировна

Смерть
1499

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