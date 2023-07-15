Патрикеева (Ховрина) Евдокия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ховрин Владимир Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрикеев-Мунында Иван Иванович
Отец ребёнка: Патрикеев-Гвоздь Иван Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрикеев-Колышка Михаил Иванович
Отец ребёнка: Патрикеев-Гвоздь Иван Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1470
Сын: Патрикеев-Косой Вассиан (Василий) Иванович
Отец ребёнка: Патрикеев-Гвоздь Иван Юрьевич
Смерть
Неизвестно