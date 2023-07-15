Патрикеева (Ховрина) Евдокия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрикеева (Ховрина) Евдокия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ховрин Владимир Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрикеев-Мунында Иван Иванович

Отец ребёнка: Патрикеев-Гвоздь Иван Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрикеев-Колышка Михаил Иванович

Отец ребёнка: Патрикеев-Гвоздь Иван Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрикеев-Гвоздь Иван Юрьевич

Рождение ребёнка
1470

Сын: Патрикеев-Косой Вассиан (Василий) Иванович

Отец ребёнка: Патрикеев-Гвоздь Иван Юрьевич

Смерть
Неизвестно

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