Патрикеев Юрий Патрикеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1439
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Патрикей Наримунтович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрикеев Василий Юрьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1419
Сын: Патрикеев-Гвоздь Иван Юрьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1439