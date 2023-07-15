Патрикеев Юрий Патрикеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрикеев Юрий Патрикеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1439

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Патрикей Наримунтович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Патрикеева Анна Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрикеев Василий Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1419

Сын: Патрикеев-Гвоздь Иван Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1439

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