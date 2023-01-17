Орлова (Грухина) Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Грухин Иван Максимов
Мать: Грухина Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1715
Отец ребёнка: Орлов Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Машковцева Елена Иванова
Отец ребёнка: Орлов Иван Сидорович
Прошино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Орлов Иван Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Иван Сидорович
Смерть
После 1764