Орлова (Грухина) Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Грухина) Ксения Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Грухин Иван Максимов

Мать: Грухина Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1715

Сын: Орлов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Орлов Иван Сидорович

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Машковцева Елена Иванова

Отец ребёнка: Орлов Иван Сидорович

Прошино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Орлов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Орлов Иван Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Иван Сидорович

Смерть
После 1764
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