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Грухин Иван Максимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: Грухин Максим Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Грухин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Грухина Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1694

Дочь: Орлова Ксения Иванова

Мать ребёнка: Грухина Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1698

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Грухина Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1701

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Грухина Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1702

Сын: Грухин Максим Иванович

Мать ребёнка: Грухина Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1709

Сын: Грухин Гаврил Иванович

Мать ребёнка: Грухина Пелагея Иванова

Прошино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грухина Пелагея Иванова

Место жительства
Неизвестно
Прошино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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