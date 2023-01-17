Грухин Иван Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: Грухин Максим Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690
Сын: Грухин Пётр Иванович
Мать ребёнка: Грухина Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1694
Дочь: Орлова Ксения Иванова
Мать ребёнка: Грухина Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Грухина Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Грухина Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1702
Мать ребёнка: Грухина Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1709
Мать ребёнка: Грухина Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грухина Пелагея Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710