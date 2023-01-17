Грухина Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грухина Пелагея Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1658

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Грухин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Грухин Иван Максимов

Рождение ребёнка
1694

Дочь: Орлова Ксения Иванова

Отец ребёнка: Грухин Иван Максимов

Рождение ребёнка
1698

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Грухин Иван Максимов

Рождение ребёнка
1701

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Грухин Иван Максимов

Рождение ребёнка
1702

Сын: Грухин Максим Иванович

Отец ребёнка: Грухин Иван Максимов

Рождение ребёнка
1709

Сын: Грухин Гаврил Иванович

Отец ребёнка: Грухин Иван Максимов

Прошино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грухин Иван Максимов

Смерть
После 1710
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