Грухина Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1658
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690
Сын: Грухин Пётр Иванович
Отец ребёнка: Грухин Иван Максимов
Рождение ребёнка
1694
Дочь: Орлова Ксения Иванова
Отец ребёнка: Грухин Иван Максимов
Рождение ребёнка
1698
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Грухин Иван Максимов
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Грухин Иван Максимов
Рождение ребёнка
1702
Отец ребёнка: Грухин Иван Максимов
Рождение ребёнка
1709
Отец ребёнка: Грухин Иван Максимов
Прошино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грухин Иван Максимов
Смерть
После 1710