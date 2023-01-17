Орлов Иван Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1689
Дата смерти1757
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: Орлов Сидор Козмин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715
Мать ребёнка: Орлова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Машковцева Елена Иванова
Мать ребёнка: Орлова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: Орлова Ксения Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Ксения Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1757