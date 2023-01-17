Орлов Иван Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Иван Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1689

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: Орлов Сидор Козмин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Орлов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Орлова Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Машковцева Елена Иванова

Мать ребёнка: Орлова Ксения Иванова

Прошино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Орлов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Орлова Ксения Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Ксения Иванова

Место жительства
Неизвестно
Прошино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1757
Прошино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
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