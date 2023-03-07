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Никон Стефанов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.10.1835

Жена: Стефанида Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1835
рядовой солдат Поречской инвалидной команды
Рождение ребёнка
05.04.1837

Дочь: Шекина - Зарянкина Мария (Исидорова)

Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1840

Дочь: Агафия Никонова

Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1840
отставной рядовой солдат
Рождение ребёнка
12.06.1843

Сын: Тихон Никонов

Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Евдокия Никонова

Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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