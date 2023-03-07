Никон Стефанов
Место рождения
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1835
Жена: Стефанида Фёдорова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1835
рядовой солдат Поречской инвалидной команды
Рождение ребёнка
05.04.1837
Дочь: Шекина - Зарянкина Мария (Исидорова)
Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова
Рождение ребёнка
01.02.1840
Дочь: Агафия Никонова
Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова
Военная служба
1840
отставной рядовой солдат
Рождение ребёнка
12.06.1843
Сын: Тихон Никонов
Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Евдокия Никонова
Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно