Шекина - Зарянкина Мария (Исидорова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шекина - Зарянкина Мария (Исидорова)

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.04.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1837

Отец: Никон Стефанов

Мать: Стефанида Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.02.1856

Муж: Шекин - Зарянкин Михаил Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.12.1856

Сын: Шекин - Зарянкин Василий Михайлов

Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Михаил Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.08.1859

Сын: Шекин - Зарянкин Пётр Михайлов

Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Михаил Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Михаил Гаврилов

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Бабкина Наталья Михайлова

Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Михаил Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Шейкин (щекин) Шекин - Зарянкин Игнат (Семёнов)

Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Михаил Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно