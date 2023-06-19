Шекина - Зарянкина Мария (Исидорова)
Место рождения
Дата рождения05.04.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1837
Отец: Никон Стефанов
Мать: Стефанида Фёдорова
Бракосочетание
12.02.1856
Рождение ребёнка
28.12.1856
Сын: Шекин - Зарянкин Василий Михайлов
Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Михаил Гаврилов
Рождение ребёнка
16.08.1859
Сын: Шекин - Зарянкин Пётр Михайлов
Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Михаил Гаврилов
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Михаил Гаврилов
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Бабкина Наталья Михайлова
Отец ребёнка: Шекин - Зарянкин Михаил Гаврилов
Рождение ребёнка
1881
Смерть
Неизвестно