Бабкина (Шекина) Наталья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
11.03.1901
Сын: Шекин Ефимий (по крёстному)
Отец ребёнка: Бабкин Иван ст
Бракосочетание
15.02.1902
Муж: Бабкин Иван ст
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1902
Сын: Бабкин Павел Иванов
Отец ребёнка: Бабкин Иван ст
Рождение ребёнка
19.03.1905
Сын: Бабкин Сергей Иванов
Отец ребёнка: Бабкин Иван ст
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анастасия Иоаннова
Отец ребёнка: Бабкин Иван ст
Рождение ребёнка
17.05.1910
Сын: Бабкин Пётр Иоаннов
Отец ребёнка: Бабкин Иван ст
Рождение ребёнка
20.08.1911
Отец ребёнка: Бабкин Иван ст
Рождение ребёнка
25.04.1914
Отец ребёнка: Бабкин Иван ст
Смерть
Неизвестно