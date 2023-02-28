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Бабкина (Шекина) Наталья Михайлова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Шекин - Зарянкин Михаил Гаврилов

Мать: Шекина - Зарянкина Мария (Исидорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.03.1901

Сын: Шекин Ефимий (по крёстному)

Отец ребёнка: Бабкин Иван ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.02.1902

Муж: Бабкин Иван ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.06.1902

Сын: Бабкин Павел Иванов

Отец ребёнка: Бабкин Иван ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.03.1905

Сын: Бабкин Сергей Иванов

Отец ребёнка: Бабкин Иван ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анастасия Иоаннова

Отец ребёнка: Бабкин Иван ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.05.1910

Сын: Бабкин Пётр Иоаннов

Отец ребёнка: Бабкин Иван ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1911

Сын: Бабкин Александр Иванов

Отец ребёнка: Бабкин Иван ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.04.1914

Сын: Бабкин Василий Иванов

Отец ребёнка: Бабкин Иван ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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