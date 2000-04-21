Каличенко (Карпова) Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1927
Дата смерти21.04.2000
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1927
Работа или профессия
Неизвестно
лаборант на маслозаводе
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1949 или 18.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каличенко Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
09.07.1951
Дочь: Прохорова (Каличенко) Людмила Андреевна
Отец ребёнка: Каличенко Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
01.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каличенко Андрей Яковлевич
Бракосочетание
22.09.1960
Место жительства
С 1993 по 20.04.2000
Переехала в Новосибирск из Еланки
Смерть
21.04.2000