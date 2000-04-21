Каличенко (Карпова) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каличенко (Карпова) Вера Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1927

Дата смерти

21.04.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1927

Отец: Карпов Алексей Васильевич

Мать: Карпова (Старожук) Мария Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
лаборант на маслозаводе
Место жительства
Неизвестно
Еланка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.08.1949 или 18.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каличенко Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
09.07.1951

Дочь: Прохорова (Каличенко) Людмила Андреевна

Отец ребёнка: Каличенко Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
01.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каличенко Андрей Яковлевич

Бракосочетание
22.09.1960

Муж: Каличенко Андрей Яковлевич

Еланка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 1993 по 20.04.2000
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Переехала в Новосибирск из Еланки
Смерть
21.04.2000
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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