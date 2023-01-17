село Еланка, село Еланка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Еланка

Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Омский округ
1936Еланское, с. каз.при ррч. Еланке и Быструшке.151участк. кварт.237454476Церковь православная 1. Волостное правление. Запасный хлебный магазин.
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тюкалинский уезд, Еланская волость
Еланское с., при рч. Еланке, на Сибирск. тр. Почт.-тел. отдел.81524415501

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Усть-Таркский район
80686Еланкасело55°38'75°18'N-43-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Усть-Таркский муниципальный район, Сельское поселение Еланский сельсовет
50655404101с Еланкасело
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