Каличенко Андрей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1909
Дата смерти26.09.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1909
Рождение ребёнка
19.01.1930
Мать ребёнка: Каличенко? (Катаржанова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
26.08.1949 или 18.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каличенко (Карпова) Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
09.07.1951
Дочь: Прохорова (Каличенко) Людмила Андреевна
Мать ребёнка: Каличенко (Карпова) Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
01.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каличенко (Карпова) Вера Алексеевна
Бракосочетание
22.09.1960
Еланка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
26.09.1960