Каличенко Андрей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каличенко Андрей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1909

Дата смерти

26.09.1960

Пол

Мужской

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

1930 г.р.
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1951 г.р.
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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1909

Отец: Каличенко Яков Константинович

Мать: Марфа Матрона Матрона/Марфа/Мария ?

Рождение ребёнка
19.01.1930

Сын: Каличенко Иван Андреевич

Мать ребёнка: Каличенко? (Катаржанова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
26.08.1949 или 18.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каличенко (Карпова) Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
09.07.1951

Дочь: Прохорова (Каличенко) Людмила Андреевна

Мать ребёнка: Каличенко (Карпова) Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
01.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каличенко (Карпова) Вера Алексеевна

Бракосочетание
22.09.1960

Жена: Каличенко (Карпова) Вера Алексеевна

Еланка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
26.09.1960

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