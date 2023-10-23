Прохорова (Каличенко) Людмила Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохорова (Каличенко) Людмила Андреевна

Прохорова (Каличенко) Людмила Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1951

Отец: Каличенко Андрей Яковлевич

Мать: Каличенко Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
12.10.1972

Дочь: Сафонова Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Прохоров Анатолий Корнеевич

Рождение ребёнка
27.03.1976

Сын: Прохоров Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Прохоров Анатолий Корнеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Анатолий Корнеевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close