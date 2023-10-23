Прохорова (Каличенко) Людмила Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1951
Рождение ребёнка
12.10.1972
Дочь: Сафонова Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Прохоров Анатолий Корнеевич
Рождение ребёнка
27.03.1976
Сын: Прохоров Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Прохоров Анатолий Корнеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно