Гладилов Севастиан Казак Выс. Камышловского Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1839
Записан по рождению Симфориан
Рождение ребёнка
26.12.1874
Сын: Гладилов Стефан Севастианов
Мать ребёнка: Гладилова Мариамна Несторова
Рождение ребёнка
27.02.1876
Дочь: Евдокия Севастьянова
Мать ребёнка: Гладилова Мариамна Несторова
Рождение ребёнка
23.06.1877
Дочь: Феврония Севастианова
Мать ребёнка: Гладилова Мариамна Несторова
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Гладилов Матвей Севастианов
Мать ребёнка: Гладилова Мариамна Несторова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладилов Григорий Севастианов
Мать ребёнка: Гладилова Мариамна Несторова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно