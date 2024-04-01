Гладилов Севастиан Казак Выс. Камышловского Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладилов Севастиан Казак Выс. Камышловского Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1839

Отец: Гладилов Николай Анфиногенов

Мать: Гладилова Анна Михайлова

Записан по рождению Симфориан
Рождение ребёнка
26.12.1874

Сын: Гладилов Стефан Севастианов

Мать ребёнка: Гладилова Мариамна Несторова

Рождение ребёнка
27.02.1876

Дочь: Евдокия Севастьянова

Мать ребёнка: Гладилова Мариамна Несторова

Рождение ребёнка
23.06.1877

Дочь: Феврония Севастианова

Мать ребёнка: Гладилова Мариамна Несторова

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Гладилов Матвей Севастианов

Мать ребёнка: Гладилова Мариамна Несторова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладилов Григорий Севастианов

Мать ребёнка: Гладилова Мариамна Несторова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладилова Мариамна Несторова

Смерть
Неизвестно
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