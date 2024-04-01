Гладилова Мариамна Несторова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.12.1874
Рождение ребёнка
27.02.1876
Дочь: Евдокия Севастьянова
Отец ребёнка: Гладилов Севастиан Казак Выс. Камышловского Николаев
Рождение ребёнка
23.06.1877
Дочь: Феврония Севастианова
Отец ребёнка: Гладилов Севастиан Казак Выс. Камышловского Николаев
Рождение ребёнка
Около 1880
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно