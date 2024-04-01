Гладилова Мариамна Несторова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладилова Мариамна Несторова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1874

Сын: Гладилов Стефан Севастианов

Отец ребёнка: Гладилов Севастиан Казак Выс. Камышловского Николаев

Рождение ребёнка
27.02.1876

Дочь: Евдокия Севастьянова

Отец ребёнка: Гладилов Севастиан Казак Выс. Камышловского Николаев

Рождение ребёнка
23.06.1877

Дочь: Феврония Севастианова

Отец ребёнка: Гладилов Севастиан Казак Выс. Камышловского Николаев

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Гладилов Матвей Севастианов

Отец ребёнка: Гладилов Севастиан Казак Выс. Камышловского Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладилов Григорий Севастианов

Отец ребёнка: Гладилов Севастиан Казак Выс. Камышловского Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладилов Севастиан Казак Выс. Камышловского Николаев

Смерть
Неизвестно
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