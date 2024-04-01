Гладилов Николай Анфиногенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Бракосочетание
30.01.1831
Жена: Гладилова Анна Михайлова
М. 18 ж. 20
Рождение ребёнка
11.08.1832
Мать ребёнка: Гладилова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
26.01.1836
Дочь: Ксения Николаева
Мать ребёнка: Гладилова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
18.12.1839
Сын: Гладилов Севастиан Казак Выс. Камышловского Николаев
Мать ребёнка: Гладилова Анна Михайлова
Записан по рождению Симфориан
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Гладилов Георгий Николаев
Мать ребёнка: Гладилова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладилов Кондратий
Мать ребёнка: Гладилова Анна Михайлова
Смерть
Неизвестно