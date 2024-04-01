Гладилов Афиноген Казак Р.Камышлова Григориев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладилов Афиноген Казак Р.Камышлова Григориев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

10.08.1859

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Гладилов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладилов Лев Афиногенов

Мать ребёнка: Гладилова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Елена Анфиногенова

Мать ребёнка: Гладилова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладилова ?

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Гладилов Николай Анфиногенов

Мать ребёнка: Гладилова ?

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Гладилов Григорий Казак Выс. Камышловского Афиногенов

Мать ребёнка: Гладилова ?

Рождение ребёнка
14.06.1830

Сын: Гладилов Леонтий Афиногенов

Мать ребёнка: Гладилова ?

Смерть
10.08.1859
77 лет, от старости

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