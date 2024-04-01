Гладилов Афиноген Казак Р.Камышлова Григориев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти10.08.1859
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Гладилов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гладилова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Елена Анфиногенова
Мать ребёнка: Гладилова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гладилова ?
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Гладилов Николай Анфиногенов
Мать ребёнка: Гладилова ?
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Гладилов Григорий Казак Выс. Камышловского Афиногенов
Мать ребёнка: Гладилова ?
Рождение ребёнка
14.06.1830
Сын: Гладилов Леонтий Афиногенов
Мать ребёнка: Гладилова ?
Смерть
10.08.1859
77 лет, от старости