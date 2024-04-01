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Гладилов Лев Афиногенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гладилов Афиноген Казак Р.Камышлова Григориев

Мать: Гладилова ?

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Настрадия? Львова

Мать ребёнка: Гладилова Наталья Иванова

Рождение ребёнка
15.10.1836

Дочь: Васильева Пелагия Львова

Мать ребёнка: Гладилова Наталья Иванова

Рождение ребёнка
11.10.1838

Дочь: Параскева Львова

Мать ребёнка: Гладилова Наталья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Гладилов Никифор Львов

Мать ребёнка: Гладилова Наталья Иванова

Рождение ребёнка
31.12.1852

Дочь: Анисья Львова

Мать ребёнка: Гладилова Гликерья Николаева

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Куташина Меланья Львова

Мать ребёнка: Гладилова Наталья Иванова

Рождение ребёнка
22.05.1862

Дочь: Ефросинья Львова

Мать ребёнка: Гладилова Гликерья Николаева

Рождение ребёнка
09.02.1872

Сын: Гладилов Никифор 2? Львов

Мать ребёнка: Гладилова Гликерья Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Львова

Мать ребёнка: Гладилова Гликерья Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладилова Гликерья Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладилов Кондрат Львов

Мать ребёнка: Гладилова Наталья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Львова

Мать ребёнка: Гладилова Наталья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладилов Николай Львов

Мать ребёнка: Гладилова Наталья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладилов Андрей Львов

Мать ребёнка: Гладилова Наталья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладилова Наталья Иванова

Смерть
Неизвестно
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