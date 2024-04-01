Гладилов Лев Афиногенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Настрадия? Львова
Мать ребёнка: Гладилова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
15.10.1836
Дочь: Васильева Пелагия Львова
Мать ребёнка: Гладилова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
11.10.1838
Дочь: Параскева Львова
Мать ребёнка: Гладилова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Гладилова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
31.12.1852
Дочь: Анисья Львова
Мать ребёнка: Гладилова Гликерья Николаева
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Куташина Меланья Львова
Мать ребёнка: Гладилова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
22.05.1862
Дочь: Ефросинья Львова
Мать ребёнка: Гладилова Гликерья Николаева
Рождение ребёнка
09.02.1872
Сын: Гладилов Никифор 2? Львов
Мать ребёнка: Гладилова Гликерья Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Львова
Мать ребёнка: Гладилова Гликерья Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гладилова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Львова
Мать ребёнка: Гладилова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гладилова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гладилова Наталья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно