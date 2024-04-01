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Гладилова Наталья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

11.08.1849

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладилов Кондрат Львов

Отец ребёнка: Гладилов Лев Афиногенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гладилова) Татьяна Львова

Отец ребёнка: Гладилов Лев Афиногенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладилов Николай Львов

Отец ребёнка: Гладилов Лев Афиногенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладилов Андрей Львов

Отец ребёнка: Гладилов Лев Афиногенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладилов Лев Афиногенов

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: (Гладилова) Настрадия? Львова

Отец ребёнка: Гладилов Лев Афиногенов

Рождение ребёнка
15.10.1836

Дочь: Васильева (Гладилова) Пелагия Львова

Отец ребёнка: Гладилов Лев Афиногенов

Рождение ребёнка
11.10.1838

Дочь: (Гладилова) Параскева Львова

Отец ребёнка: Гладилов Лев Афиногенов

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Гладилов Никифор Львов

Отец ребёнка: Гладилов Лев Афиногенов

Смерть
11.08.1849
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Куташина (Гладилова) Меланья Львова

Отец ребёнка: Гладилов Лев Афиногенов

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