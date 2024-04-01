Гладилова Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти11.08.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гладилов Лев Афиногенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гладилова) Татьяна Львова
Отец ребёнка: Гладилов Лев Афиногенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гладилов Лев Афиногенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гладилов Лев Афиногенов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: (Гладилова) Настрадия? Львова
Отец ребёнка: Гладилов Лев Афиногенов
Рождение ребёнка
15.10.1836
Дочь: Васильева (Гладилова) Пелагия Львова
Отец ребёнка: Гладилов Лев Афиногенов
Рождение ребёнка
11.10.1838
Дочь: (Гладилова) Параскева Львова
Отец ребёнка: Гладилов Лев Афиногенов
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Гладилов Лев Афиногенов
Смерть
11.08.1849
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Куташина (Гладилова) Меланья Львова
Отец ребёнка: Гладилов Лев Афиногенов