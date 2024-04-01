Гладилова (Мосеева) Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладилова (Мосеева) Анна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Мосеев Михаил Урядник Р.Камышлова Данилов

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1831

Муж: Гладилов Николай Анфиногенов

М. 18 ж. 20
Рождение ребёнка
11.08.1832

Сын: Гладилов Максим Николаев

Отец ребёнка: Гладилов Николай Анфиногенов

Рождение ребёнка
26.01.1836

Дочь: Ксения Николаева

Отец ребёнка: Гладилов Николай Анфиногенов

Рождение ребёнка
18.12.1839

Сын: Гладилов Севастиан Казак Выс. Камышловского Николаев

Отец ребёнка: Гладилов Николай Анфиногенов

Записан по рождению Симфориан
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Гладилов Георгий Николаев

Отец ребёнка: Гладилов Николай Анфиногенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладилов Кондратий

Отец ребёнка: Гладилов Николай Анфиногенов

Смерть
Неизвестно
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