Гладилова (Мосеева) Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Мосеев Михаил Урядник Р.Камышлова Данилов
Бракосочетание
30.01.1831
М. 18 ж. 20
Рождение ребёнка
11.08.1832
Отец ребёнка: Гладилов Николай Анфиногенов
Рождение ребёнка
26.01.1836
Дочь: Ксения Николаева
Отец ребёнка: Гладилов Николай Анфиногенов
Рождение ребёнка
18.12.1839
Записан по рождению Симфориан
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Гладилов Георгий Николаев
Отец ребёнка: Гладилов Николай Анфиногенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гладилов Кондратий
Отец ребёнка: Гладилов Николай Анфиногенов
Смерть
Неизвестно