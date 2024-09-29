Никифоров Влас Никифорович
Место рождения
Дата рождения03.02.1854
Дата смертиДо 1895
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Никифор Иванович
Мать: Елена Илларионова
Сын: Николай Власович
Мать ребёнка: Евдокимова Агрипина
Дочь: Никифорова Варвара Власовна
Мать ребёнка: Евдокимова Агрипина
Дочь: Анастасия Власовна
Мать ребёнка: Евдокимова Агрипина
Дочь: Меланья Власовна
Мать ребёнка: Евдокимова Агрипина
Дочь: Никифорова Марина Власовна
Мать ребёнка: Евдокимова Агрипина
Сын: Митрофан Власович
Мать ребёнка: Евдокимова Агрипина
Дочь: Никифорова Евдокия Власовна
Мать ребёнка: Евдокимова Агрипина
Дочь: Анисья Власовна
Мать ребёнка: Евдокимова Агрипина
Сын: Илия Власович
Мать ребёнка: Евдокимова Агрипина
Дочь: Никифорова Дарья Власовна
Мать ребёнка: Евдокимова Агрипина
Сын: Никифоров Алексей Власович
Мать ребёнка: Евдокимова Агрипина
Дочь: Ульяна Власовна
Мать ребёнка: Евдокимова Агрипина
Дочь: Анна Власовна
Мать ребёнка: Евдокимова Агрипина