Никифоров Влас Никифорович 03.02.1854 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНикифоров Влас Никифорович

Никифоров Влас Никифорович

Место рождения

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

03.02.1854

Дата смерти

До 1895

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1854

Отец: Никифор Иванович

Мать: Елена Илларионова

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Власович

Мать ребёнка: Евдокимова Агрипина

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Варвара Власовна

Мать ребёнка: Евдокимова Агрипина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Власовна

Мать ребёнка: Евдокимова Агрипина

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меланья Власовна

Мать ребёнка: Евдокимова Агрипина

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Никифорова Марина Власовна

Мать ребёнка: Евдокимова Агрипина

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.11.1886

Сын: Митрофан Власович

Мать ребёнка: Евдокимова Агрипина

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.04.1889

Дочь: Никифорова Евдокия Власовна

Мать ребёнка: Евдокимова Агрипина

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.12.1890

Дочь: Анисья Власовна

Мать ребёнка: Евдокимова Агрипина

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.07.1893

Сын: Илия Власович

Мать ребёнка: Евдокимова Агрипина

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1895
Рождение ребёнка
16.03.1896

Дочь: Никифорова Дарья Власовна

Мать ребёнка: Евдокимова Агрипина

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.03.1896

Сын: Никифоров Алексей Власович

Мать ребёнка: Евдокимова Агрипина

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.02.1898

Дочь: Ульяна Власовна

Мать ребёнка: Евдокимова Агрипина

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.01.1901

Дочь: Анна Власовна

Мать ребёнка: Евдокимова Агрипина

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Восприемники: деревни Кузнецова Баклановского прихода отставной рядовой Никифр Евдокимов и деревни Машутино крестьянская жена Марфа Никифорова

Мы используем куки для улучшения работы сайта.