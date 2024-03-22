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Никифор Иванович

Место рождения

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

С 1860 по 1870

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Иван Игнатьевич

Мать: Фёкла Федорова

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: Анна Якимовна

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Никифоров Николай Никифорович

Мать ребёнка: Елена Илларионова

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Никифорова Анастасия Никифоровна

Мать ребёнка: Елена Илларионова

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Никифороф Влас Никифорович

Мать ребёнка: Елена Илларионова

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Никифоров Егор Никифорович

Мать ребёнка: Елена Илларионова

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Никифорова Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Елена Илларионова

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Никифоров Иссай Никифорович

Мать ребёнка: Елена Илларионова

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Якимовна

Смерть
С 1860 по 1870
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