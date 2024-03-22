Никифор Иванович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиС 1860 по 1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Иван Игнатьевич
Мать: Фёкла Федорова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Сергей Тимофеевич
Мать ребёнка: Анна Якимовна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Никифоров Николай Никифорович
Мать ребёнка: Елена Илларионова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Никифорова Анастасия Никифоровна
Мать ребёнка: Елена Илларионова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Никифороф Влас Никифорович
Мать ребёнка: Елена Илларионова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Никифоров Егор Никифорович
Мать ребёнка: Елена Илларионова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Никифорова Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Елена Илларионова
Рождение ребёнка
1950
Сын: Никифоров Иссай Никифорович
Мать ребёнка: Елена Илларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Якимовна
Смерть
С 1860 по 1870