Евдокимова Агрипина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Николай Власович
Отец ребёнка: Никифоров Влас Никифорович
Дочь: Никифорова Варвара Власовна
Отец ребёнка: Никифоров Влас Никифорович
Дочь: Анастасия Власовна
Отец ребёнка: Никифоров Влас Никифорович
Дочь: Меланья Власовна
Отец ребёнка: Никифоров Влас Никифорович
Дочь: Никифорова Марина Власовна
Отец ребёнка: Никифоров Влас Никифорович
Сын: Митрофан Власович
Отец ребёнка: Никифоров Влас Никифорович
Дочь: Никифорова Евдокия Власовна
Отец ребёнка: Никифоров Влас Никифорович
Дочь: Анисья Власовна
Отец ребёнка: Никифоров Влас Никифорович
Сын: Илия Власович
Отец ребёнка: Никифоров Влас Никифорович
Дочь: Никифорова Дарья Власовна
Отец ребёнка: Никифоров Влас Никифорович
Сын: Никифоров Алексей Власович
Отец ребёнка: Никифоров Влас Никифорович
Дочь: Ульяна Власовна
Отец ребёнка: Никифоров Влас Никифорович
Дочь: Анна Власовна
Отец ребёнка: Никифоров Влас Никифорович