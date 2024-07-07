Евдокимова Агрипина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокимова Агрипина

Евдокимова Агрипина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Власович

Отец ребёнка: Никифоров Влас Никифорович

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Варвара Власовна

Отец ребёнка: Никифоров Влас Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Власовна

Отец ребёнка: Никифоров Влас Никифорович

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меланья Власовна

Отец ребёнка: Никифоров Влас Никифорович

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Никифорова Марина Власовна

Отец ребёнка: Никифоров Влас Никифорович

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.11.1886

Сын: Митрофан Власович

Отец ребёнка: Никифоров Влас Никифорович

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.04.1889

Дочь: Никифорова Евдокия Власовна

Отец ребёнка: Никифоров Влас Никифорович

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.12.1890

Дочь: Анисья Власовна

Отец ребёнка: Никифоров Влас Никифорович

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.07.1893

Сын: Илия Власович

Отец ребёнка: Никифоров Влас Никифорович

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.03.1896

Дочь: Никифорова Дарья Власовна

Отец ребёнка: Никифоров Влас Никифорович

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.03.1896

Сын: Никифоров Алексей Власович

Отец ребёнка: Никифоров Влас Никифорович

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.02.1898

Дочь: Ульяна Власовна

Отец ребёнка: Никифоров Влас Никифорович

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.01.1901

Дочь: Анна Власовна

Отец ребёнка: Никифоров Влас Никифорович

Машутино, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Восприемники: деревни Кузнецова Баклановского прихода отставной рядовой Никифр Евдокимов и деревни Машутино крестьянская жена Марфа Никифорова
Смерть
Неизвестно

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