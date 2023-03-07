Неучева (Масекаева) Ксения Яковлева
Место рождения
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: Масекаев Яков Фокин
Мать: ?
Рождение ребёнка
До 1831
Сын: Фёдор Петров
Отец ребёнка: Неучев Пётр Иосифов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
27.01.1835
Муж: Неучев Пётр Иосифов
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
26.09.1839
Отец ребёнка: Неучев Пётр Иосифов
Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1845
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Неучев Пётр Иосифов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1846
Дочь: Филина Домника Петрова
Отец ребёнка: Неучев Пётр Иосифов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Неучева Христина Петрова
Отец ребёнка: Неучев Пётр Иосифов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1852
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Неучев Пётр Иосифов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1852
Сын: Григорий Петров
Отец ребёнка: Неучев Пётр Иосифов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1857
Дочь: Агафия Петрова
Отец ребёнка: Неучев Пётр Иосифов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно