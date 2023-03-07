Неучева (Масекаева) Ксения Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неучева (Масекаева) Ксения Яковлева

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: Масекаев Яков Фокин

Мать: ?

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1831

Сын: Фёдор Петров

Отец ребёнка: Неучев Пётр Иосифов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
27.01.1835

Муж: Неучев Пётр Иосифов

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
26.09.1839

Сын: Неучев Денисий Петров

Отец ребёнка: Неучев Пётр Иосифов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1845

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Неучев Пётр Иосифов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1846

Дочь: Филина Домника Петрова

Отец ребёнка: Неучев Пётр Иосифов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Неучева Христина Петрова

Отец ребёнка: Неучев Пётр Иосифов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1852

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Неучев Пётр Иосифов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1852

Сын: Григорий Петров

Отец ребёнка: Неучев Пётр Иосифов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.01.1857

Дочь: Агафия Петрова

Отец ребёнка: Неучев Пётр Иосифов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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