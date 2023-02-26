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Фёдор Петров

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831

Отец: Неучев Пётр Иосифов

Мать: Неучева Ксения Яковлева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Матрона Фёдорова

Мать ребёнка: ?

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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