Фёдор Петров
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831
Отец: Неучев Пётр Иосифов
Мать: Неучева Ксения Яковлева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Матрона Фёдорова
Мать ребёнка: ?
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно