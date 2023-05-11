Мусикаев (Масекаев) Стефан Яковлев
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти07.03.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Масекаев Яков Фокин
Мать: ?
Бракосочетание
01.10.1844
с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1849
Рождение ребёнка
16.08.1851
Мать ребёнка: Мусикаева (масекаева) Наталья (Аверьянова)
Рождение ребёнка
25.08.1853
Сын: Мосякаев Александр Степанов
Мать ребёнка: Мусикаева (масекаева) Наталья (Аверьянова)
Рождение ребёнка
05.08.1862
Рождение ребёнка
16.02.1865
Мать ребёнка: Мусикаева (масекаева) Наталья (Аверьянова)
Рождение ребёнка
16.07.1866
Сын: Мусикаев (мосякаев) Семён Стефанов
Мать ребёнка: Мусикаева (масекаева) Наталья (Аверьянова)
Рождение ребёнка
15.04.1869
Дочь: Ирина Стефанова
Мать ребёнка: Мусикаева (масекаева) Наталья (Аверьянова)
Смерть
07.03.1903
Причина смерти: по старости