Мусикаев (Масекаев) Стефан Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМусикаев (Масекаев) Стефан Яковлев

Мусикаев (Масекаев) Стефан Яковлев

Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

07.03.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Масекаев Яков Фокин

Мать: ?

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
01.10.1844

Жена: Мусикаева (масекаева) Наталья (Аверьянова)

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1849

Сын: Мусикаев (мосякаев) Михаил Стефанов

Мать ребёнка: Мусикаева (масекаева) Наталья (Аверьянова)

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.08.1851

Сын: Мосякаев Пётр Стефанов

Мать ребёнка: Мусикаева (масекаева) Наталья (Аверьянова)

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.08.1853

Сын: Мосякаев Александр Степанов

Мать ребёнка: Мусикаева (масекаева) Наталья (Аверьянова)

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.08.1862

Сын: Мусикаев (мосякаев) Лаврентий Стефанов

Мать ребёнка: Мусикаева (масекаева) Наталья (Аверьянова)

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.02.1865

Сын: Мусикаев Иван Стефанов

Мать ребёнка: Мусикаева (масекаева) Наталья (Аверьянова)

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.07.1866

Сын: Мусикаев (мосякаев) Семён Стефанов

Мать ребёнка: Мусикаева (масекаева) Наталья (Аверьянова)

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.04.1869

Дочь: Ирина Стефанова

Мать ребёнка: Мусикаева (масекаева) Наталья (Аверьянова)

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
07.03.1903
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: по старости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close